"Война в Украине открыла нам глаза": в США рассказали, где Путин может открыть второй фронт

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия может попробовать открыть на севере Европы второй фронт для ведения своих агрессивных действий. Именно поэтому Запад сейчас должен противодействовать агрессии РФ, в частности в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".
Американский политик подчеркнул, что Россия имеет большие планы по обеспечению своего доминирования в Европе и первый шаг к этому уже сделан.
"Сегодня мы должны заботиться об увеличении оборонных возможностей НАТО, учитывая возможную российскую агрессию. Война на европейской земле и то, что происходит в Украине открыли нам глаза на то, что россияне могут попытаться запустить второй фронт именно здесь", – сказал Госсекретарь США.
Кроме того, он добавил, что в защите "свободных народов Европы" должно сыграть важную роль НАТО.
"Зато мы – как США, так и западные демократии, – должны сделать все, что в наших силах, чтобы задержать такие атаки, как, например, агрессию в Украине, аннексию Крыма или ничем не спровоцированную атаку на украинские корабли в Черном море", – вспомнил Помпео украинский вопрос.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что спецпредставитель США в Украине Курт Волкер назвал действенные меры, которые может предпринять Запад для сдерживания агрессии России против Украины.