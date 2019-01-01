"Война в Украине открыла нам глаза": в США рассказали, где Путин может открыть второй фронт

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия может попробовать открыть на севере Европы второй фронт для ведения своих агрессивных действий. Именно поэтому Запад сейчас должен противодействовать агрессии РФ, в частности в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Американский политик подчеркнул, что Россия имеет большие планы по обеспечению своего доминирования в Европе и первый шаг к этому уже сделан.

"Сегодня мы должны заботиться об увеличении оборонных возможностей НАТО, учитывая возможную российскую агрессию. Война на европейской земле и то, что происходит в Украине открыли нам глаза на то, что россияне могут попытаться запустить второй фронт именно здесь", – сказал Госсекретарь США.

Кроме того, он добавил, что в защите "свободных народов Европы" должно сыграть важную роль НАТО.