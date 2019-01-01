"Война в Украине открыла нам глаза": в США рассказали, где Путин может открыть второй фронт

"Война в Украине открыла нам глаза": в США рассказали, где Путин может открыть второй фронт

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Майк Помпео (фото — flickr.com)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия может попробовать открыть на севере Европы второй фронт для ведения своих агрессивных действий. Именно поэтому Запад сейчас должен противодействовать агрессии РФ, в частности в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Американский политик подчеркнул, что Россия имеет большие планы по обеспечению своего доминирования в Европе и первый шаг к этому уже сделан.

"Сегодня мы должны заботиться об увеличении оборонных возможностей НАТО, учитывая возможную российскую агрессию. Война на европейской земле и то, что происходит в Украине открыли нам глаза на то, что россияне могут попытаться запустить второй фронт именно здесь", – сказал Госсекретарь США.

Кроме того, он добавил, что в защите "свободных народов Европы" должно сыграть важную роль НАТО.

"Зато мы – как США, так и западные демократии, – должны сделать все, что в наших силах, чтобы задержать такие атаки, как, например, агрессию в Украине, аннексию Крыма или ничем не спровоцированную атаку на украинские корабли в Черном море", – вспомнил Помпео украинский вопрос.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спецпредставитель США в Украине Курт Волкер назвал действенные меры, которые может предпринять Запад для сдерживания агрессии России против Украины.

Источник: Укрінформ Теги: РФ, США, Украина, война
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