"Это абсолютно возможно": преемница Меркель выступила с громким заявлением

"Это абсолютно возможно": преемница Меркель выступила с громким заявлением

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Аннегрет Крамп-Карренбауер та Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Новая лидерка немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что Германия может закрыть свои границы, если столкнется с очередным миграционным кризисом, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Times.

Как известно, 4 года назад канцлер Германии Ангела Меркель отменила контроль на границах своей страны, позволив принимать до 13 000 мигрантов в день и не менее 1,2 миллиона того года. Хотя этот шаг был популярен у части общества, он повредил электоральному статусу ХДС и рейтингу Меркель в некоторых регионах, особенно на востоке Германии.

Крамп-Карренбауер, которая, вероятно, будет преемницей Меркель, сказала, что "абсолютно возможно", что Германия закроет свои границы в качестве крайней меры..

Кроме того, политик предложила "умный рубеж" с системой мониторинга, которая бы давала раннее предупреждение о больших потоках мигрантов.

"Мы должны дать понять, что усвоили урок. Мы должны сочетать гуманность с твердостью", — сказала она.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель признала провал переговоров с Путиным по Азову, отметив, что Россия категорически отказалась на расширение миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ангела Меркель, ФРГ, мигранті, Аннегрет Крамп-Карренбауер
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