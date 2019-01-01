"Это абсолютно возможно": преемница Меркель выступила с громким заявлением

Новая лидерка немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что Германия может закрыть свои границы, если столкнется с очередным миграционным кризисом, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Times.
Как известно, 4 года назад канцлер Германии Ангела Меркель отменила контроль на границах своей страны, позволив принимать до 13 000 мигрантов в день и не менее 1,2 миллиона того года. Хотя этот шаг был популярен у части общества, он повредил электоральному статусу ХДС и рейтингу Меркель в некоторых регионах, особенно на востоке Германии.
Кроме того, политик предложила "умный рубеж" с системой мониторинга, которая бы давала раннее предупреждение о больших потоках мигрантов.
"Мы должны дать понять, что усвоили урок. Мы должны сочетать гуманность с твердостью", — сказала она.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель признала провал переговоров с Путиным по Азову, отметив, что Россия категорически отказалась на расширение миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив.