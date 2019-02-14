Курс валют на сегодня 14 февраля - доллар дорожает, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 14 февраля - доллар дорожает, евро стал дороже

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На четверг, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 14 февраля цена доллара США составит 27 гривен 9 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 9 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 63 копейки, что в свою очередь на 12 копеек больше чем в среду, 13 февраля.

В среду, 13 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.145/27.1 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.64/30.58 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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