"Нельзя вернуть назад": преемница Меркель выступила с резонансным заявлением по "Северному потоку-2"

Преемница канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, в очередной раз поддержала строительство газопровода "Северный
Политик напомнила, что Германия и Россия всегда поддерживали экономические отношения, даже на пике Холодной войны. И, мол, ныне "Северный
"Северный
поток-2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решение уже принято, проект нельзя вернуть назад", – прокомментировала глава ХДС.
Кроме того, она считает неуместными угрозы Соединенных Штатов относительно санкций за строительство потока.
"Угрозы санкциями – не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно, – добавила Крамп-Карренбауер.
Отметим, что ранее представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС. Согласно им, все решения относительно "Северного
Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсовФренсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.