"Нельзя вернуть назад": преемница Меркель выступила с резонансным заявлением по "Северному потоку-2"

Преемница канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, в очередной раз поддержала строительство газопровода "Северный поток-2 " и выразила недовольство возможной реакцией США в виде санкций, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Политик напомнила, что Германия и Россия всегда поддерживали экономические отношения, даже на пике Холодной войны. И, мол, ныне "Северный поток-2 " входит в сферу интересов обоих стран.

"Северный поток-2 " для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решение уже принято, проект нельзя вернуть назад", – прокомментировала глава ХДС.

Кроме того, она считает неуместными угрозы Соединенных Штатов относительно санкций за строительство потока.

"Угрозы санкциями – не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно, – добавила Крамп-Карренбауер.

Отметим, что ранее представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС. Согласно им, все решения относительно "Северного потока-2 " будет принимать Берлин, это не касается только той части, что пролегает в территориальных водах Германии.