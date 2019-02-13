Украина обратилась к НАТО с новым предложением

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Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко на полях встречи министров обороны Альянса в Брюсселе заявил, что Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи Военно-морским силам Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"У нас есть так называемый пакет помощи, в котором есть различные механизмы, в том числе трастовые фонды. Одна из идей — помощь нашему военно-морскому флоту сформировать в один пакет, чтобы увидеть, какие есть потребности и есть возможности помочь, чтобы каждая страна могла найти свою нишу", — сказал дипломат.

Кроме того, Пристайко отметил, что Украина передала блоку запрос о поддержке в Черном море перед встречей министров обороны 13-14 февраля.

"Наш официальный запрос уже поступил в Альянс. Он согласован с нашими Вооруженными силами, передан всем членам Альянса уже. На момент прибытия министров у них есть наши просьбы, наши запросы. Мы работаем над тем, чтобы эти меры были реализованы", — рассказал Пристайко.

По его словам, запрос, в частности, содержит прошения финансовой, политической и демонстративной поддержки (то есть присутствия в Черном море), а также организации совместных учений.

Как сообщал ONLINE.UА, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны Альянса в Брюсселе заявил, что НАТО продолжит помогать Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции.