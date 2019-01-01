Эксперт назвал главного "сказочника" путинской России

Владислав Сурков (фото з відкритих джерел)

Журналист и политический эксперт Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" заявил, что главным "сказочником" современной России является Владислав Сурков – бывший руководитель путинской администрации, а сейчас просто помощник президента, передает ONLINE.UA.

По словам Яковины, Владислав Сурков – довольно странная личность: "Получеченец, который вырос с матерью-одиночкой. Россиянкой. Всю жизнь он увлекался разного рода мистификациями". Яковина отметил, что Сурков:

• После рождения получил имя Асланбек Дудаев, но впоследствии взял себе новое имя и фамилию матери.

• В бурных 90-х придумывал разнообразные "пелевинские пиар-штуки".

• В своем кабинете не вывешивал портреты Путина, а американского рэпера Тупака Шакура и революционера Че Гевары.

• Под псевдонимами писал песни для рок-групп и романы про современную Россию.

По словам эксперта, на протяжении всей своей биографии Сурков выдумывал фантастические и полумистические концепции и явления в политике, экономике, обществе, которые успешно продавал своим руководителям.

"Я бы назвал его современным сказочником", – отметил Яковина.

Автор блога отметил, что именно Сурков придумал для Путина концепцию "суверенной демократии", которая на самом деле является лишь диктатурой африканского типа.

"Его задача – понятной силы с хитрыми и коварными оппонентами, которые обязательно притворяются хорошими. Конечно, герой их победит, используя древние артефакты, тайные знания и магические символы", — объясняет журналист.

И добавил, что именно в такой способ в голове Суркова зародились болезненные фантомы "русского мира" и "новороссии". Конечно, все подобные фантастические конструкции разрушаются в прах, как только касаются реальности. В конце концов, именно поэтому к своему 20-летию путинский режим подошел ни с чем.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что одиозный помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что в России формируется государство нового типа", так называемое "государство Путина".