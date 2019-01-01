"Вели как преступника": скандального епископа УПЦ МП депортировали из Украины

13 февраля в аэропорту "Борисполь" не пропустили в Украину одиозного архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата епископа Макаровского Гедеон (в миру – Юрия Харона). Священнослужителя возвращают в Соединенных Штатов, откуда он прилетел в этот же день, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".

В Государственной пограничной службе сообщили, что у священнослужителя не было с собой действующего украинского загранпаспорта, а был только недействителеный — его изъяли правоохранители.

Поскольку у Гедеона не было действующего заграничного паспорта, то он не смог пересечь границу и авиакомпания обязана была его вернуть в место вылета.

"У него изъяли недействительный загранпаспорт. Недействительный документ не дает права на пересечение границы. Поэтому в 6:30 архиерей УПЦ МП Гедеон вылетел в Франкфурт", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что информацию также подтвердил сам Гедеон у себя на Facebook-странице.

"Вели к самолету вооруженные автоматчики, как преступника!", — написал Гедеон.

Олег Слободян у себя на Facebook-странице написал, что Юрий Харон (епископ Гедеон) вылетел обратным рейсом в Франкфурт самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российские спецслужбы вербуют украинцев для поджогов храмов УПЦ МП, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве.