"Вели как преступника": скандального епископа УПЦ МП депортировали из Украины

13 февраля в аэропорту "Борисполь" не пропустили в Украину одиозного архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата епископа Макаровского Гедеон (в миру – Юрия Харона). Священнослужителя возвращают в Соединенных Штатов, откуда он прилетел в этот же день, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".
В Государственной пограничной службе сообщили, что у священнослужителя не было с собой действующего украинского загранпаспорта, а был только недействителеный — его изъяли правоохранители.
Поскольку у Гедеона не было действующего заграничного паспорта, то он не смог пересечь границу и авиакомпания обязана была его вернуть в место вылета.
"У него изъяли недействительный загранпаспорт. Недействительный документ не дает права на пересечение границы. Поэтому в 6:30 архиерей УПЦ МП Гедеон вылетел в Франкфурт", — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что информацию также подтвердил сам Гедеон у себя на Facebook-странице.
"Вели к самолету вооруженные автоматчики, как преступника!", — написал Гедеон.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что российские спецслужбы вербуют украинцев для поджогов храмов УПЦ МП, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве.