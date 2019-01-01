В США осудили "врага общества номер один": детали

В США осудили "врага общества номер один": детали

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Хаокін Гусман (фото — flickr.com)

В США Бруклинский федеральный суд несколько месяцев рассматривал обвинения в адрес мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка". Его признали виновным по всем 10 обвинениям, теперь ему грозит пожизненное заключение, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Как известно, преступник в прошлом возглавлял мексиканский наркокартель "Синалоа".

"61-летний Хоакин Гусман оставался самым разыскиваемым преступником в США в течение более 20 лет. В 2013 году он стал первым после Аль Капоне, кого чикагская Комиссия по уголовным преступлениям назвала "врагом общества номер один", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Гусмана арестовали в январе 2016 года и в преддверии инаугурации Дональда Трампа экстрадировали в США. За судебным процессом следила вся страна на протяжении 11 недель. Адвокаты Гусмана уверяли, что он не более чем "козел отпущения", а за наркоторговлей стоят другие люди, которые остаются безнаказанными.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в бельгийском порту Гент полиция обнаружила три контейнера, в которых находилось две тонны кокаина. Наркотики были упакованы в килограммовые брикеты, а каждый пакет был обозначен логотипом российской политической партии "Единая Россия".

Источник: ONLINE.UA Теги: США, суд, наркотики, Хаокин Гусман
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