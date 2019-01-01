"Просто сумасшедшие": Россия набросилась на США с громкими обвинениями

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что предложенные американскими сенаторами санкции сумасшедшие, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удается в основном по другую сторону добра и зла. Но 22 триллиона (долларов) госдолга и поломанные судьбы многих народов надо как-то отбивать? А кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Отсюда сумасшедшие и бездумные санкции", — заявил Косачев.

Отметим, что в Сенате США представители Демократической и Республиканской партий представили законопроект, который предусматривает усиление санкций против России, в том числе и за агрессию в Керченском проливе. По предварительным данным, планируется ввести санкции против свыше двух десятков агентов ФСБ, причастных к нападению на корабли украинских ВМС в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и захвата членов их экипажа.

Кроме того, предусматривается введение санкций против российской кораблестроительной отрасли в случае нарушения Россией свободы навигации в Керченском проливе и в мире, а также мероприятия против разработки нефтяных месторождений на территории РФ; российских государственных энергетических проектов за пределами страны.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Черном море.