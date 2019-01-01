Чего украинцы ждут от нового президента - интересный опрос

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Более половины украинцев (53,9%) имеют надежду на то, чтобы будущий президент будет продолжать европейскую интеграцию Украины. Это подтверждают данные национального опроса общественного мнения, которые были представлены GfK Ukraine в четверг в Киеве на пресс-конференции "Между Лукашенко и Меркель. Какой внешней политики ожидают от следующего президента Украины", передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования:

36,1% респондентов ответили, что вопрос евроинтеграции является важным, но не принципиальным для их решения на выборах

17,8% участников опроса заявили, что продолжение евроинтеграции будет решающим фактором при голосовании за кандидата в президенты и партию

9% опрошенных заявили, что будут голосовать за человека, который прекратит европейскую интеграцию

21,4% сказали, что им все равно

15% было сложно ответить на вопрос

0,4% дали другие ответы

Кроме того, отмечается, что наибольший процент опрошенных, которые сказали, что будут голосовать за того, кто остановит евроинтеграцию, в южных областях (16,2%), а на востоке, наибольшее количество тех, кому все равно (32,2%). На вопрос, испытывают ли респонденты положительный эффект от сближения с Евросоюзом, 64,1% ответили, что не чувствуют, 18,4% — чувствуют, а 17,5% затруднились ответить на вопрос.

Также указано, что среди тех, кто испытывает положительный эффект от сближения с ЕС,31,2% опрошенных видят его в том, что общины сами активно решают проблемы населенных пунктов и не ждут, что это сделает государство.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинцы выбрали важнейшее событие 2018 года.