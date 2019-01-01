"Это действительно шикарно" Дженнифер Лопес потрясла фанатов фотографиями в своей спальне

Популярная певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес показала фанатам серию красивых фото, которые с любимым сделала после 61-й церемонии вручения Грэмми-2019 . Селфи Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

Звездная пара сфотографировалась в зеркале после того, как вернулась с церемонии Грэмми-2019 . Певица позирует на кровати в вечернем сверкающем платье белоснежного цвета, когда Родригес просматривает что-то на телефоне. В подписи к снимкам Алекс заявил, что очень гордится выступлением своей возлюбленной на церемонии вручения самой престижной музыкальной премии.

"В конце ночи, это только мы", – подписала снимки Джей Ло.

Фанаты не устают засыпать красавицу комплиментами.

"Это действительно шикарно — просто и шикарно; я тоже хочу себе такие ножки; сексуальная и непревзойденная; женщина моей мечты; твое выступление было лучшим; как всегда — очаровательна; тебе как будто 25 лет; самая красивая пара Голливуда; Джей Ло не только талантливая, но и бесконечно сексуальная", — пишут поклонники в комментариях к фото.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что певица и актриса Дженнифер Лопес со своим возлюбленным посетила игру Red Sox на стадионе Fenway. Сидя в VIP-ложе, певица сняла селфи-видео — за считанные часы оно собрало миллион просмотров.