"Это действительно шикарно" Дженнифер Лопес потрясла фанатов фотографиями в своей спальне

Популярная певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес показала фанатам серию красивых фото, которые с любимым сделала после
Звездная пара сфотографировалась в зеркале после того, как вернулась с церемонии
"В конце ночи, это только мы", – подписала снимки Джей Ло.
Фанаты не устают засыпать красавицу комплиментами.
"Это действительно шикарно — просто и шикарно; я тоже хочу себе такие ножки; сексуальная и непревзойденная; женщина моей мечты; твое выступление было лучшим; как всегда — очаровательна; тебе как будто 25 лет; самая красивая пара Голливуда; Джей Ло не только талантливая, но и бесконечно сексуальная", — пишут поклонники в комментариях к фото.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что певица и актриса Дженнифер Лопес со своим возлюбленным посетила игру Red Sox на стадионе Fenway. Сидя в VIP-ложе, певица сняла селфи-видео — за считанные часы оно собрало миллион просмотров.