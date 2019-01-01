В Николаеве кот "оценил" качество свежего асфальта - опубликовано эпичное видео

В Николаеве кот "оценил" качество свежего асфальта - опубликовано эпичное видео

  |  Интересное   |   Читати українською
Фото: скриншот відео

В Николаеве наконец-то закончился ямочный ремонт дорожного покрытия. Однако нашелся хвостатый "ревизор", который решил проверить качество работы — рыжий кот справил нужду в свежеуложенный асфальт. Инцидент произошел на пересечении улиц Большой Морской и Гражданской, передает ONLINE.UA.

В сети, как это бывает очень часто, бурно отреагировали на видео с таким "сотрудником Укравтодора". Украинцы оставили немало забавных комментариев.

"Смех сквозь слезы. Честно, не знаю, что мне в данный момент хочется больше — плакать или смеяться. В мире трудно найти что-то подобное, а у нас подобный эпик — ежедневный ритуал", — прокомментировал один из зрителей.

"Аккуратно закопал", – написал один из пользователей.

"Если бы на этом месте был асфальт, котик вел бы себя поприличнее", – констатировал второй юзер.

"А потом жалуются, что дороги д****о", — добавил пользователи Facebook.

"Правильно делает ямочный ремонт!" – поддержал юзер кота.

"Укравтодор освоил новые технологии!"– отметил один из пользователей.

"Правильное использование наших дорог", – подчеркнули пользователи.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине обещают отстроить украинские дороги за пять лет.

Источник: ONLINE.UA Теги: Николаев, дороги, ремонт, кот, курьез, асфальт
Новости других СМИ
"Вау, круто": как украинские журналисты удивили самого Илона Маска
"Вау, круто": как украинские журналис...
Ученые прогнозируют глобальную экологическую катастрофу
Ученые прогнозируют глобальную экологическую ка...
Вкусно и полезно: какой продукт поможет справиться с депрессией
Вкусно и полезно: какой продукт поможет справит...
Дождались: Apple снизит цены на iPhone
Дождались: Apple снизит цены на iPhone
Будете удивлены: что преимущественно снится мужчинам, женщинам и детям
Будете удивлены: что преимущественно снится муж...
Ученые выяснили, какие женщины склонны к развратной сексуальной жизни
Ученые выяснили, какие женщины склонны к развра...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи