В Николаеве кот "оценил" качество свежего асфальта - опубликовано эпичное видео

В Николаеве наконец-то закончился ямочный ремонт дорожного покрытия. Однако нашелся хвостатый "ревизор", который решил проверить качество работы — рыжий кот справил нужду в свежеуложенный асфальт. Инцидент произошел на пересечении улиц Большой Морской и Гражданской, передает ONLINE.UA.
В сети, как это бывает очень часто, бурно отреагировали на видео с таким "сотрудником Укравтодора". Украинцы оставили немало забавных комментариев.
"Смех сквозь слезы. Честно, не знаю, что мне в данный момент хочется больше — плакать или смеяться. В мире трудно найти что-то подобное, а у нас подобный эпик — ежедневный ритуал", — прокомментировал один из зрителей.
"Аккуратно закопал", – написал один из пользователей.
"Если бы на этом месте был асфальт, котик вел бы себя поприличнее", – констатировал второй юзер.
"А потом жалуются, что дороги д****о", — добавил пользователи Facebook.
"Правильно делает ямочный ремонт!" – поддержал юзер кота.
"Укравтодор освоил новые технологии!"– отметил один из пользователей.
"Правильное использование наших дорог", – подчеркнули пользователи.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине обещают отстроить украинские дороги за пять лет.