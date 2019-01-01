Суд вернул полномочия Ульяне Супрун

Уляна Супрун (фото — з відкритих джерел)

Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Данное решение судья Сергея Каракашьян объявил 14 февраля, передает ONLINE.UA.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров и Ульяны Супрун об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска принятые определением Окружного административного суда 5 февраля 2019 года", — сказал судья.

По словам судьи, Супрун и ее защита во время суда не предоставила доказательств о наличии или отсутствии у нее иностранного гражданства, а оперировали тем, что ее поддерживает правительство, президент и тд.

Сама Супрун заявила, что суд нарушил процессуальные процедуры, ведь не сообщил, что выйдет из совещательной комнаты, чтобы дальше рассматривать ходатайство.

Позже судья-спикер Богдан Санин сообщил, что Каракашьян был в совещательной комнате 25 часов.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Супрун заявила, что одной из причин постоянных атак против ее команды является трансформация системы закупок лекарств. Она утверждает, что благодаря сотрудничеству с международными организациями, "средства налогоплательщиков, выделенные из бюджета на лекарства, больше невозможно воровать".