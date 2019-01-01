Как поддерживать идеальную физическую форму: ученые назвали простой и приятный способ

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Ученые пришли к выводу, что горячая ванна оказывает несколько положительных эффектов на организм. Так, исследователи уверяют, что эффект пребывания в горячей воде можно сравнить с выполнением физических упражнений, передает ONLINE.UA со ссылкой на Journal of Applied Physiology.

Отмечается, что в исследовании принимали участие мужчины с избыточной массой тела и ограниченными физическими возможностями. Они 15 минут находились в комнате с температурой воздуха 27 градусов, потом в течение часа принимали ванну с температурой воды плюс 39 градусов.