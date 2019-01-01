Как поддерживать идеальную физическую форму: ученые назвали простой и приятный способ

Ученые пришли к выводу, что горячая ванна оказывает несколько положительных эффектов на организм. Так, исследователи уверяют, что эффект пребывания в горячей воде можно сравнить с выполнением физических упражнений, передает ONLINE.UA со ссылкой на Journal of Applied Physiology.
Отмечается, что в исследовании принимали участие мужчины с избыточной массой тела и ограниченными физическими возможностями. Они 15 минут находились в комнате с температурой воздуха 27 градусов, потом в течение часа принимали ванну с температурой воды плюс 39 градусов.
"Оказалось, что влияние горячей воды на организм способствует выработке
интерлейкина-6, что имеет противовоспалительный эффект.Также повысился уровень оксида азота, что расслабляет стенки сосудов и снижает артериальное давление. Через несколько недель у испытуемых снизился уровень глюкозы и инсулина в крови. Зафиксировано уменьшение хронических воспалений в различных частях тела", — сказано в сообщении.
Как сообщал ONLINE.UA ранее ученые из Великобритании пришли к выводу, что вещества, которые содержатся в обычной капусте, защищают человека от появления у него рака прямой и толстой кишки. Это подтверждают результаты исследования Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.