"Что здесь делают Ким Чен Ын и коровы?": сеть шокировал новый клип Каменских на песню "Попа как у Ким"

Настя Каменських (фото — instagram.com)

Популярная украинская певица Настя Каменских презентовала клип на песню "Попа как у Ким". Ролик только появился на официальном YouTube-канале звезды, однако уже успел стать настоящим хитом сети, передает ONLINE.UA.

В клипе Каменских с небольшим балетом танцует в довольно откровенных нарядах, демонстрируя прекрасную физическую форму и спортивные ягодицы.

В ролике появляются Потап, DJ Nana, ZBSband, известные блогеры и комики. Потап произносит бранные слова о том, что песня Каменских плохая, пародируя хейтеров из соцсетей. Также в ролике появляется корова, которую певица якобы доит, и двойник Ким Чен Ына.

Украинская певица объясняет, что трек "Попа как у Ким" написан о слепом подражании женщинами идолам современной моды, шоу-бизнеса и соцсетей, а также о непостоянстве трендов.

"Я, конечно, все понимаю, но что здесь делают Ким Чен Ын и коровы?; эпатажно и ярко; честно говоря, ожидал большего; клип как из 90-х ; чувствуется стиль Потапа; ну, до попы Ким еще приседать и приседать; интересно, сама Ким когда-то услышит этот хит?", — пишут пользователи сети в комментариях к видео.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Настя Каменских произвела фурор откровенным нарядом на фестивале в Юрмале.