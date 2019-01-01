Группу KAZKA обвинили в плагиате хита "Плакала" - появилась реакция артистов

Песня "Плакала" от популярной украинской группы KAZKA в 2018 году установила рекорд не только в Украине, но и за ее пределами. За несколько месяцев клип просмотрели более 106 миллионов пользователей сети. Однако неожиданно для всех группу обвинили в плагиате мелодии трехлетней давности, передает ONLINE.UA.

Первым о плагиате заявил украинский блогер Иван Рассел, который заметил сходство между "Плакала" и композицией Reborn исполнителя YOYA .Автор музыки трека "Плакала" Сергей Ранов сразу же объяснил, почему две композиции так похожи между собой.

"Это все законно, чисто, это не авторский срезанный кусок какой-то авторской песни. Это Royalty Free Samlpes из банка сэмплов, которые продаются во всем мире, их может использовать любой человек. Неважно, когда трек вышел – раньше или позже. И этот сэмпл может быть в десятках тысяч песен", – говорит Ранов.

Ранее ONLINE.RU сообщал, что солистка популярной украинской группы KAZKA сделала неожиданное заявление. В сети Александра Зарицкая призналась, что влюблена, однако имени своего избранника не назвала.