"Увольте стилиста!": фанаты безжалостно раскритиковали образ Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон каждый раз старается приятно удивить своих поклонников изысканными стильными образами, однако бывают случаи, когда ей это не удается. 13 февраля она посетила гала-вечере организации 100 Women in Finance ("100 женщин в финансовой сфере") в великолепном платье, которое, к сожалению, большинству фанатов не понравилась, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Мероприятие состоялось в лондонском Музее Виктории и Альберта – крупнейшем в мире музее декоративно-прикладного искусства и дизайна. Торжественное событие Кейт Миддлтон посетила сама, поскольку в этот же вечер ее муж, принц Уильям, присутствовал в благотворительной организации Passage, которая помогает бездомным. Пока герцог Кембриджский занимался благотворительными делами, у Кейт также была возможность пообщаться с организаторами гала-вечера и продемонстрировать невероятно нежный look. Она надела роскошное платье от итальянского модного дома Gucci в розовых тонах и с темно-розовым бархатным поясом", — сказано в сообщении.

Большинство фанатов разочаровал образ Кейт.

"Срочно увольте стилиста; платье красивое, но вам не подходит; как-то нелепо выглядит; все прекрасно! сколько можно критиковать Кейт?; вы — невероятная; к сожалению, этот образ слишком скромный", — пишут пользователи сети.

Как сообщал ONLINE.UA ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям встретили короля Нидерландов Виллема-Александра с супругой. Торжественный вечер прошел в Букингемском дворце — герцогиня для этого события выбрала наряд со шлейфом бледно-голубого цвета от модного дома Alexander McQueen.