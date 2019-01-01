В оккупированный Крым съезжаются друзья Путина: что случилось

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В оккупированный Крым на Ялтинский международный экономический форум приедут одиозные друзья главы Кремля — президент Сирии Башар Асад и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, передает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую возглавляет Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом. Сергей Аксенов сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите", — сказал Назаров.

Кроме того, Назаров заявлял, что большая делегация европейских политиков, в частности, из Германии и Австрии, приедет в апреле в оккупированный Крым.

Стоит отметить, что дети Башара Асада ранее отдыхали в оккупированном Крыму. Об этом он рассказал российским депутатам. По информации Reuters, оккупированный Крым уже поставляет зерно в Сирию.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и представители ультраправых партий из многих стран провели форум в Софии, чтобы обсудить формирование единой коалиции для участия в выборах в Европарламент 23-26 мая 2019 года. Кроме того, они заявили, что требуют снять санкции с РФ.