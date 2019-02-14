Глава Пентагона срочно передал НАТО "сигнал" от Трампа

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахен по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов в Брюсселе срочно передал НАТО важный "сигнал" от Дональда Трампа. По его словам, глава Белого дома призывает Альянс продолжать увеличение оборонных расходов и подтверждает свою приверженность блоку, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"То, что я слышу от президента Трампа — нам нужно коллективно делать больше, и это сигнал для НАТО. Я не думаю, что могут быть уклонения, мы должны делать это вместе. Трудности, которые стоят перед нами, заключаются в повышении сплоченности общественности относительно угрозы. Я говорю о России, о Китае, о ситуации, которая развивается с инфраструктурой, кибербезопасностью, космосом", — отметил он.

Стоит отметить, что министерскую встречу Шенахен назвал "семейной" и напомнил слова президента США Дональда Трампа о "поддержке НАТО на 100%".

"Говоря о президенте Трампе, он осознает потребность отвечать на эти угрозы. Он осознает, что нам нужно делать больше", — отметил Шенахен.

Кроме того, он похвалил намерение европейских стран-членов и Канады увеличить оборонные расходы до $100 млрд к концу 2019 года.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД Украины Павел Климкин пояснил, чем опасен для страны ракетный конфликт России и США. Он уверил, что Украина сможет достойно ответить на все ядерные угрозы.