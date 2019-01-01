"Время пришло": США выдвинули категорическое требование Евросоюзу

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Власти США требуют от союзников из Европейского союза прекратить действие ядерного соглашения с Ираном и предупреждают о дальнейших санкциях США в отношении Тегерана. С таким жестким заявлением выступил вице-президент США Майк Пенс, передает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

"Настало время, чтобы наши европейские партнеры вышли с иранской ядерной сделки и присоединились к нам, поскольку мы совершаем экономическое и дипломатическое давление, необходимое для того, чтобы дать иранскому народу, региону и миру мир, безопасность и свободу, которых они заслуживают", — сказал Пенс.

Кроме того, американский политик назвал Иран "самой большой угрозой миру и безопасности на Ближнем Востоке" и обвинил духовный режим в сговоре с целью "нового Холокоста" с его региональными амбициями.

Также Пенс жестко раскритиковал новую инициативу Франции, Германии и Великобритании, направленную на то, чтобы европейский бизнес продолжал работать в Иране, несмотря на восстановленные санкции США.

"Это опрометчивый шаг, который только усилит Иран, ослабит ЕС и еще больше увеличит расстояние между Европой и Соединенными Штатами", — сказал Пенс.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее президент США Дональд Трамп поругался с премьером Великобритании Терезой Мэй из-за Ирана. Отмечается, что политик позвонила Трампу, когда тот был на борту самолета в Париж, чтобы поздравить его с результатами промежуточных выборов, однако в ответ услышала не слова благодарности, а жесткую критику.