Дождались: НАТО значительно активизирует военное присутствие в Черном море

"Почти ежемесячно в украинские порты будут заходить как постоянные группировки кораблей НАТО, так и ключевых союзников, чтобы проводить совместные учения с ВМС для усиления их возможностей", — отметил он.

Полторак подчеркнул, что члены блока высоко оценили прогресс в выполнении Украиной нового закона о нацбезопасности.

"Встреча прошла очень конструктивно. Все союзники по НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины, которые были закреплены в изменениях в Конституцию Украины. Все страны отмечают необходимость повышения сотрудничества с Украиной. Все, кто был на саммите, настаивают на возобновлении работы официальной Комиссии Украина-НАТО, что позволит существенно нарастить масштаб диалога между НАТО и Украиной", — сказал он.

Украинский министр подчеркнул, что особое внимание партнеров будет направлено на помощь ВМСУ и воздушным силам Украины.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года в два черноморских порта в Болгарии войдет немецкая плавбаза Werr. Тогда отмечалось, что этот поход был запланирован давно, а плавбаза отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО.

При этом в январе 2019 года в Черное море вошел эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook "Дональд Кук", который будет обеспечивать безопасность и стабильность в регионе.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Германии уверили, что готовы отправить военные корабли в Черное море в поддержку Украины в рамках сдерживания российской вооруженной агрессии.