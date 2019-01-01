В ЕС наконец-то назвали страны, которые попали в "черный список"

23 страны в этом году попали в "черный список" Еврокомиссии за финансирование терроризма и недостаточную борьбу с отмыванием денег. Стоит отметить, что этот перечень используют европейские банковские учреждения при проведении работ с указанными странами, передает ONLINE.UA.

Как известно, главная цель "черного списка" – защитить систему ЕС от финансирования различными фондами терроризма в мире. Именно так ЕС заставляет упомянутые страны приложить усилия для борьбы с финансовыми махинациями в собственных государствах.

"В результате включения в список, банки и другие учреждения, которые подпадают под действие правил ЕС по предотвращению отмывания денег, столкнуться с усиленными проверками финансовых операций, включая всех пользователей и финансовые институты", — сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В список были включены: Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Виргинские острова, Эфиопия, Йемен, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Северная Корея, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад, Тобаго, Тунис и Шри-Ланка. Многих удивило включение в список Саудовской Аравии.

"ЕС не должен быть мишенью для незаконных денежных потоков", – заявила єврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

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