Ситуация на Донбассе обострилась - враг применил тяжелую артиллерию

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Ситуация на Донбассе снова обострилась. 14 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Авдеевка, Марьинка.

"Также из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг нарушал тишину возле населенного пункта Павлополь. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм вблизи поселка Новолуганское и села Крымское. Из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли вблизи населенного пункта Хутор Свободный и в районе населенного пункта Зайцевое", — сказано в сообщении.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" утром 14 февраля зафиксирован обстрел населенного пункта Новолуганское из артиллерии калибра 152 мм с использованием высокоточных корректируемых артиллерийских снарядов российского производства "Краснополь", в результате чего разрушен жилой дом.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Обороняясь, подразделения ООС подавили вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 14 февраля 2 оккупантов уничтожены и 4 ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД России назвали заявления Киева о взятии под контроль почти всей "серой зоны" на Донбассе откровенной провокацией Украины, которая существенно увеличивает риск прямого боестолкновения.