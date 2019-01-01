Россия выдвинула Украине еще одно жесткое требование по транзиту газа

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Власти РФ заявили, что рассматривают продолжение транспортировки газа через Украину после 2019 года, если им будут предложены конкурентные условия. С данным заявлением выступил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, он отметил, что сторонам также предстоит урегулировать споры в судах.

"В этом смысле не добавляют оптимизма те заявления, которые мы слышим от наших украинских коллег, что они готовы выставлять все новые и новые штрафы", — сказал министр.

Как известно, недавно председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что Россия делает все для того, чтобы прекратить поставлять газ территорией Украины и поэтому планирует запустить газопроводы "Северный поток-2 " и "Турецкий поток". Снижение объемов транзита по украинской ГТС к нулю "откроет путь для полноценной российской агрессии" в Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подводя итоги трехсторонней встречи Украина-ЕС-РФ по газовым вопросам в Брюсселе, заявил, что российская сторона затягивает время в трехсторонних переговорах по транзиту газа через территорию Украины, потому что ожидает изменение политической ситуации в нашей стране после президентских выборов, которые пройдут в марте.