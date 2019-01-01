Дело Гандзюк: суд избрал меру пресечения Мангеру

Дело Гандзюк: суд избрал меру пресечения Мангеру

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Владислав Мангер (фото — з відкритих джерел)

В Киеве состоялся суд над главой Херсонского областного совета Владиславом Мангером по деле Екатерины Гандзюк. Шевченковский районный суд столицы избрал ему меру пресечения — чиновника взяли под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 497 300 гривен, передает ONLINE.UA.

Как известно, Мангеру инкриминируют совершение преступлений по статьям "Организация убийства, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц" и "Умышленное убийство".

Суд избрал меру пресечения Владиславу Мангеру в виде 17 дней содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 497 300 гривен. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство обвинения.

Защитники чиновника утверждают, что у подзащитного нет таких денег для внесения залога, однако они отметили, что помогут их найти.

"У него нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь", – сказал адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

В частности, сторона защиты отметила, что будет подавать апелляцию на решение суда. Мангера арестовали в зале суда и отправят в СИЗО.

Ранее ONLINE.UA сообщал, как готовилось убийство Екатерины Гандзюк.

Источник: ONLINE.UA Теги: убийство, Екатерина Гандзюк
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