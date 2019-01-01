В России выпал черный снег - опубликованы шокирующие фото

В России, на Кузбассе, выпал черный снег.Отмечается, что он потемнел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках. Прокуратура региона уже начала проверку, передает ONLINE.UA со ссылкой на российскую службу ВВС.

Указано, что черный снег выпал сразу в трех городах Кемеровской области.

По предварительным данным, снег почернел из-за выброов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках. "Любуются" черным снегом пока в трех городах – Прокопьевске, Киселевску и в Ленинск-Кузнецком.

В сети местные жители публикуют фото и видео необычных осадков. Люди жалуются на депрессивный вид из окна и критикуют местные угольные предприятия, хотя кое-кто видит в черном снегу, который лежит на улице, определенную красоту.

"Дожили; 50 лет прожил — такого еще не видел; депрессия повсюду; вот уже прославились; это 8 чудо света", — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, что 24 августа 2018 года, в День Независимости Украины, в городе Яремче Ивано-Франковской области выпал снег. Местные жители сообщили, что после этого город накрыл град, размер которого достигал 5 см. Следует отметить, что после ливня с градом в Яремче улицам города потекли настоящие реки. В результате непогоды в городе образовались значительные пробки на дорогах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 22 апреля 2018 года во многих городах России выпал снег. В частности, сильные снегопады были в Кировской и Нижегородской областях, где высота снежного покрова достигла полметра.