Трамп готовится ввести чрезвычайное положение в США: что случилось

Американский лидер Дональд Трампа планирует подписать закон, который позволит избежать нового "шатдауна", и объявить чрезвычайное положение в стране. В такой способ он сможет получить деньги на строительство стены из других частей бюджета, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".

О позиции Трампа рассказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

"Компромиссный вариант относительно государственного финансирования ранее был согласован между республиканцами и демократами. Ожидается, что документ пройдет обе палаты конгресса. Вместе с тем инициатива Трампа объявить чрезвычайное положение в стране вызвало недовольство со стороны представителей Демократической партии.Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси предупредила, что объявление чрезвычайного положения может создать прецедент, при котором, например, президент-демократ может воспользоваться аналогичным шагом в вопросе, связанном с насилием с применением оружия", — сказано в сообщении.

Политик предположила, что будет обжаловать в суде возможно объявление чрезвычайного положения в стране.

Команда Трампа убеждена, что она может использовать чрезвычайное положение, чтобы перенаправить деньги, уже выделенные конгрессом, на иные цели для оплаты строительства стены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, как проходит рабочий день Дональда Трампа.