Вакарчук рассказал, за кого будет голосовать - видео

Святослав Вакарчук (фото — wikipedia.org)

Фронтмен украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на выборах президента будет выбирать среди тех кандидатов, которые во время предвыборной кампании выполнят три условия. Об этом он рассказал в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Не имею планов поддерживать ни одного из них (кандидатов – ред.) , но как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю. Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия", — написал певец.

Вакарчук подчеркнул, что кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без суфлера.

Важно, чтобы кандидат в президенты назвал имена членов своей команды – будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.

Последнее ключевое условие – кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах как выполнял свои обещания в прошлом.

"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует", — убежден Вакарчук.

Он предложил всем избирателям использовать эти три условия при выборе кандидата в президенты.

"Сделаем свой выбор ответственно!", — подытожил Вакарчук.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее солист группы "Океан Эльзы" рассказал про свою главную цель в политике.