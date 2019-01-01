Украина пожаловалась в ВТО на Россию - первые подробности

Фото: flickr.com

В украинском Министерстве экономического развития и торговли сообщают, что Украина на заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО) заявила о несоблюдении РФ своих обязательств в отношении свободы транзита, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках заседания Комитета ВТО по вопросам упрощения процедур торговли, которое состоялось 12-13 февраля 2019 года в г. Женева (Швейцарская Конфедерация), украинской делегацией было сделано заявление относительно несоблюдения Российской Федерацией своих обязательств в отношении свободы транзита", — говорится в сообщении.

Украинская сторона обратила внимание членов комитета на введение Российской Федерацией запрета на ввоз на ее территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины из третьих стран, которые являются членами ВТО.