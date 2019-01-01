"Шизоидная история": у Путина разозлились на новые мощные санкции Запада

Дмитро Медведєв та Володимир Путін (фото — government.ru)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в Кремле не считают проблемой западные санкции, хотя они могут осложнить развитие экономики. По его словам, никакие антироссийские меры не заставят страну "изменить путь", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Российский политик признает, что санкции окажут влияние на экономику, однако не значительное.

"Эти санкции имеют значение для нашей экономики. Но они не помешают ей капитально, мы все равно продолжим идти своим путем", – сказал Медведев.

По его словам, антироссийские санкций таки "порой затрудняют развитие" и в этом "никакого сомнения нет". Новую волну санкций Запада он назвал "очередной шизоидной историей", которая связана с "консолидацией элит" в США.

"Я имею в виду борьбу с Россией. Ведь сейчас консолидация элит в Америке, особенно демократических элит, происходит на почве борьбы с президентом (США Дональдом – ред.) Трампом. А борьба с президентом Трампом ведется с помощью так называемой русской истории", – отметил российский премьер.

Все это глава российского кабмина объясняет "внутренними проблемами Соединенных Штатов".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Отметим, президент Петр Порошенко считает, что для украинцев, которые оказались в так называемом санкционном списке России, это как государственная награда.