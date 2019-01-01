Прогноз погоды в Украине на субботу - 16 февраля

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо.— Джером Джером
Погода на завтра в Киеве
В субботу в Киеве ночью будет пасмурно, небольшой дождь. Утром будет пасмурно. Днем будет пасмурно. Вечером малооблачно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +1 до +4°C.
Ночью +2°C. Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.
Утром +1°C. Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.
Днем +4°C. Относительная влажность 87%. Ветер 7 м/c.
Вечером +3°C. Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоды на завтра в городах Украины
- Киеве — прогноз погоды на 16 лютого
- Кропивницком — прогноз погоды на 16 лютого
- Полтаве — прогноз погоды на 16 лютого
- Николаеве — прогноз погоды на 16 лютого
- Херсоне — прогноз погоды на 16 лютого
- Днепре — прогноз погоды на 16 лютого
- Ужгороде — прогноз погоды на 16 лютого
- Чернигове — прогноз погоды на 16 лютого
- Ровно — прогноз погоды на 16 лютого
- Симферополе — прогноз погоды на 16 лютого
- Харькове — прогноз погоды на 16 лютого
- Мариуполе — прогноз погоды на 16 лютого
- Луганске — прогноз погоды на 16 лютого
- Ивано-Франковске — прогноз погоды на 16 лютого
- Тернополе — прогноз погоды на 16 лютого
- Львове — прогноз погоды на 16 лютого
- Одессе — прогноз погоды на 16 лютого
- Житомире — прогноз погоды на 16 лютого
- Запорожье — прогноз погоды на 16 лютого
- Виннице — прогноз погоды на 16 лютого
- Кривом Роге — прогноз погоды на 16 лютого
- Хмельницком — прогноз погоды на 16 лютого
- Черкассах — прогноз погоды на 16 лютого
- Сумах — прогноз погоды на 16 лютого
- Донецке — прогноз погоды на 16 лютого
- Луцке — прогноз погоды на 16 лютого
- Бердянске — прогноз погоды на 16 лютого
Прогноз погоди в Кропивницком на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +5°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +2°C (облачно). Относительная влажность 94%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Полтаве на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +1°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Николаеве на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +6°C
Температура ночью 0°C (облачно). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Херсоне на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +5°C
Температура ночью -2°C (облачно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +1°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Днепре на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +3°C
Температура ночью +1°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Ужгороде на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +8°C
Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 1 м/c.
Температура утром +3°C (облачно). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +8°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 3 м/c.
Прогноз погоди в Чернигове на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +4°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +4°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Ровно на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +5°C
Температура ночью +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Симферополе на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +4°C
Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 3 м/c.
Температура утром -3°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +4°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 86%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Харькове на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +2°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Мариуполе на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +4°C
Температура ночью -4°C (малооблачно). Относительная влажность 78%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +4°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Луганске на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C
Температура ночью -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +8°C
Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +5°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +8°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Тернополе на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +6°C
Температура ночью +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Львове на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +6°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Одессе на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +6°C
Температура ночью +1°C (облачно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +4°C (облачно). Относительная влажность 88%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Житомире на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +5°C
Температура ночью +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +2°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Запорожье на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +4°C
Температура ночью -1°C (пасмурно). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Виннице на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +5°C
Температура ночью +2°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +5°C
Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +1°C (облачно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Хмельницком на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +5°C
Температура ночью +2°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +4°C (облачно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Черкассах на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +3°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Сумах на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +2°C
Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 97%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Донецке на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до +1°C
Температура ночью -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Луцке на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +6°C
Температура ночью +3°C (пасмурно). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Бердянске на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +5°C
Температура ночью -2°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.
Погода в Украине и Мире на 5 дней