Прогноз погоды в Украине на субботу - 16 февраля

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо. — Джером Джером

Погода на завтра в Киеве

В субботу в Киеве ночью будет пасмурно, небольшой дождь. Утром будет пасмурно. Днем будет пасмурно. Вечером малооблачно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +1 до +4°C.

Ночью +2°C. Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.

Утром +1°C. Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Днем +4°C. Относительная влажность 87%. Ветер 7 м/c.

Вечером +3°C. Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +5°C

Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (облачно). Относительная влажность 94%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +1°C

Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.

Температура утром 0°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +6°C

Температура ночью 0°C (облачно). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +5°C

Температура ночью -2°C (облачно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +1°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +3°C

Температура ночью +1°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +3°C (пасмурно). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +8°C

Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +3°C (облачно). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +8°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +4°C

Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +4°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +5°C

Температура ночью +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +4°C

Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 3 м/c.

Температура утром -3°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +4°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 86%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +2°C

Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +4°C

Температура ночью -4°C (малооблачно). Относительная влажность 78%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +2°C (пасмурно). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +4°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C

Температура ночью -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +8°C

Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +8°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +6°C

Температура ночью +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +6°C

Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +6°C

Температура ночью +1°C (облачно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +4°C (облачно). Относительная влажность 88%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +5°C

Температура ночью +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +2°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +4°C

Температура ночью -1°C (пасмурно). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +5°C

Температура ночью +2°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +5°C

Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +1°C (облачно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +5°C

Температура ночью +2°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +4°C (облачно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +3°C

Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +3°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +2°C

Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 97%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +1°C

Температура ночью -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером 0°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +6°C

Температура ночью +3°C (пасмурно). Относительная влажность 96%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +5°C

Температура ночью -2°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней