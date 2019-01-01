Это нужно увидеть: Великая китайская стена превратилась в "ледяную горку"

Фото з відкритих джерел

В Китае зимняя погода превратила главную туристическую достопримечательность на "опасный аттракцион". Великая китайская стена покрылась льдом. На данный момент доступ туристов остается усложненным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

"Из-за погоды на брусчатке пешеходных зон стены образовалась гололедица. Из-за постоянных подъемов и спусков туристы падают и не могут двигаться дальше. Они держатся за поручни, чтобы подняться на возвышенность и съезжают по ледяной брусчатке вниз. Некоторые даже пытаются ползти вверх", — сказано в сообщении.

В сети уже бурно обсуждают эту довольно забавную ситуацию.

"Ну, это же весело — можно вспомнить детство; какая красота; я бы боялась вот так подниматься — можно травмироваться и очень серьезно; люди на фото не слишком разочарованы; смотрится просто изумительно; великая китайская горка", — пишут пользователи в комментариях к новости.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России, на Кузбассе, выпал черный снег. Отмечается, что он потемнел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках. Прокуратура региона уже начала проверку.