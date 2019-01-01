Это нужно увидеть: Великая китайская стена превратилась в "ледяную горку"

Это нужно увидеть: Великая китайская стена превратилась в "ледяную горку"

  |  Мир   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

В Китае зимняя погода превратила главную туристическую достопримечательность на "опасный аттракцион". Великая китайская стена покрылась льдом. На данный момент доступ туристов остается усложненным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

"Из-за погоды на брусчатке пешеходных зон стены образовалась гололедица. Из-за постоянных подъемов и спусков туристы падают и не могут двигаться дальше. Они держатся за поручни, чтобы подняться на возвышенность и съезжают по ледяной брусчатке вниз. Некоторые даже пытаются ползти вверх", — сказано в сообщении.

В сети уже бурно обсуждают эту довольно забавную ситуацию.

"Ну, это же весело — можно вспомнить детство; какая красота; я бы боялась вот так подниматься — можно травмироваться и очень серьезно; люди на фото не слишком разочарованы; смотрится просто изумительно; великая китайская горка", — пишут пользователи в комментариях к новости.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России, на Кузбассе, выпал черный снег. Отмечается, что он потемнел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках. Прокуратура региона уже начала проверку.

Это нужно увидеть: Великая китайская стена превратилась в "ледяную горку" (1)

< назад 1 из 5 вперед >
Источник: ONLINE.UA Теги: Китай, Большая китайская стена, снег, лед
Новости других СМИ
Кофейню украинца признали одной из лучших в Европе
Кофейню украинца признали одной из лучших в Европе
"Не будем наивными": генсек НАТО прокомментировал встречу с Лавровым
"Не будем наивными": генсек НАТО прок...
"Агрессия против Украины изменила наш курс": в Германии выступили с громким обещанием
"Агрессия против Украины изменила наш курс...
Новый скандал: близкого друга Путина пригласили на организованное Евросоюзом мероприятие
Новый скандал: близкого друга Путина пригласили...
Доигрались: ЕС согласовал жесткие санкции против россиян за агрессию в Черном море
Доигрались: ЕС согласовал жесткие санкции проти...
Генпрокуратура конфисковала миллиарда Януковича: на что будут потрачены эти средства
Генпрокуратура конфисковала миллиарда Януковича...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи