"Катком пройдемся по вашему Ломаченко": тренер известного боксера пригрозил украинскому чемпиону

Отец и тренер американского боксера Теофимо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофимо Лопес-старший сообщил, что бой его сына против Василия Ломаченко (12-1,9 КО) должен состояться в конце 2019-го или в начале 2020 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на Boxing Talk.

"Бой Теофимо с Ломаченко — это поединок за объединение всех титулов в легком весе. В украинца, вероятно, их будет три, а у нас один. Этому парню моего пацана не побить. Так мы просто катком пройдемся по этому вашему Ломаченко", — нагло заявил тренер.

Кроме того, он уверяет, что у украинского боксера просто нет шансов победить.

"Мы собираемся получить бой с Ломаченко, а когда мы получим его, то уничтожим Василия. Я знаю, что вокруг украинца будут люди, которые попытаются защитить его от боя, потому что они знают, что он проигрывает", – сказал Лопес-старший.

Стоит отметить, что недавно Теофимо Лопес обвинил в коррупции украинца Василия Ломаченко. По мнению американца, украинскому боксеру незаслуженно приписывают много заслуг.

Как сообщал ONLINE.UA ранее Ломаченко поделился воспоминаниями о единственной в его карьере поражении, заявив, что бой с Орландо Салидо он не проиграл.