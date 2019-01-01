"Дружим с Путиным и гордимся этим": еще один президент шокировал скандальным заявлением

Сербский лидер Александар Вучич заявил, что Сербия является независимой, поэтому не будет вводить никаких санкций против России – и "гордо" заявляет об этом Западу. Кроме того, страна построит участок “Турецкого потока” через свою территорию, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, политик подчеркнул, что Сербия своей позиции "не стесняется, а гордится ею".

"Сербия является независимой страной, суверенной и свободной страной. Сербия сегодня на европейском пути, но Сербия сможет сказать всем европейским партнерам и Вашингтону, что не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации, что дружит с Владимиром Путиным и что будет строить газопровод ("Турецкий поток", – ред.) через свою территорию", — говорит Вучич.

Также президент Сербии подчеркнул, что Белград строит "крепкие отношения" с Пекином. Политик призвал сохранять мир и стабильность в регионе. Он подчеркнул, что сербам война не нужна.

Напомним, недавно президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич признал, что его политическая стратегия в отношении Косово потерпела поражение, потому что "сербы предпочитают потерять все".

Как сообщал ONLINE.UA ранее президент Сербии заявил, что всегда поддерживал и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, поскольку Киев никогда не делал ничего против Сербии.