"Это ухудшает ситуацию": власти РФ отреагировали на корабли НАТО в Черном море

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Заместитель главы МИД России Александр Грушко утверждает, что наращивание активности НАТО в Черном море ухудшает ситуацию в сфере безопасности. Об этом он заявил, комментируя слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия блока в регионе, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в сфере безопасности. Черное море всегда было морем сотрудничества", — сказал дипломат.

Отметим, 15 февраля стало известно, что корабль противоминной группы НАТО направляется в Черное море. В частности, войдет флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2. 14 февраля сообщалось, что Альянс намерен увеличить свое военное присутствие в Черном море. Германия также заверила в готовности обеспечить присутствие кораблей ВМС Бундесвера в регионе.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года в два черноморских порта в Болгарии войдет немецкая плавбаза Werr. Тогда отмечалось, что этот поход был запланирован давно, а плавбаза отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО.

При этом в январе 2019 года в Черное море вошел эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook "Дональд Кук", который будет обеспечивать безопасность и стабильность в регионе.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Германии уверили, что готовы отправить военные корабли в Черное море в поддержку Украины в рамках сдерживания российской вооруженной агрессии.