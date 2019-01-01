Они спасают экономику: кто направляет миллиарды в бюджет Украины

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Сегодня ИТ-сфера в Украине составляет более 20% экспортируемых услуг и направляет в украинский бюджет миллиарды гривен, чем и спасает экономику страны. Стоит отметить, что именно профессия айтишника является одной из самых высокооплачиваемых в Украине.

Об этом в своем видеоблоге "По большому счету" рассказала журналистка Татьяна Острикова, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".