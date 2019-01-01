Они спасают экономику: кто направляет миллиарды в бюджет Украины

Они спасают экономику: кто направляет миллиарды в бюджет Украины

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Фото: flickr.com

Сегодня ИТ-сфера в Украине составляет более 20% экспортируемых услуг и направляет в украинский бюджет миллиарды гривен, чем и спасает экономику страны. Стоит отметить, что именно профессия айтишника является одной из самых высокооплачиваемых в Украине.

Об этом в своем видеоблоге "По большому счету" рассказала журналистка Татьяна Острикова, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Кроме того, есть немало фактов, которые подтверждают, что ИТ-отрасль действительно является "движущей силой" украинской экономики. Их и перечислила журналистка:

• Большая зарплата. Украинец с деньгами – это всегда хорошо, а еще он отличный потребитель товаров и услуг.
• Занятость населения. В IT-компанию, кроме программистов, нужны также бухгалтеры, юристы, дизайнеры.
• Чистота окружающей среды. Развитие IT-отрасли не требует строительства заводов, которые загрязняют воздух, железнодорожных путей, дорог. IT-бизнес может масштабироваться без крупных инвестиций в инфраструктуру.
• Укрепление курса гривны. Много представителей IT работают по заказу иностранных компаний и этим увеличивают валютную выгоду, которую получает Украина. И это важный фактор, ведь валюта, которая поступает, способствует укреплению курса гривны.

Стоит отметить, что IT-отрасль способствует созданию рабочих мест и в других сферах жизнедеятельности. К примеру, во время строительства фирмы используется мебельная продукция и текстильная промышленность, производство сантехники.

По подсчетам экспертов, одно рабочее место в IT – создает шесть рабочих мест в смежных отраслях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские программисты офиса компании GlobalLogic выполняют половину работы по созданию самого передового в мире программного обеспечения для звукозаписи Pro Tools американской компании Avid.

Источник: 24 Канал Теги: бюджет, програмісти, економіка, IT-галузь
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