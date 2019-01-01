"Да хоть завтра": Лукашенко эмоционально прокомментировал возможность объединения Беларуси и РФ

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко не устает удивлять международное сообщество резонансными заявлениями. На этот раз одиозный политик отметил, что готов "хоть завтра" объединиться с РФ. По его мнению, Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути "объединения и единения", насколько к этому готовы народы обеих стран, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Для меня независимость — это понятие относительное, никто никогда, ни одно государство — примером тому является Китай — никогда не разговаривает о суверенитете. Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства", — сказал политик.

Кроме того, он подчеркнул, что готов "хоть завтра" объединиться с РФ, если будут к тому готовы россияне и белорусы, однако заверил, что "насколько бы не была мощной Россия, она не в состоянии навязать волю кому-то", а Беларусь — тем более.

Сообщается, что в свою очередь Путин добавил, что суверенитет и независимость — это близкие понятия.

"Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир — это мир взаимозависимости", — заявил президент РФ.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко признался, чего они с Путиным на самом деле боятся.