"Самая красивая голливудская пара" наконец обручилась - впечатляющие фото

"Самая красивая голливудская пара" наконец обручилась - впечатляющие фото

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Орландо Блум та Кеті Перрі (фото — flickr.com)

Одна из самых красивых голливудских пар, известный актер Орландо Блум и певица Кэти Перри, наконец официально обручились. Об этом сообщила мама Кэти, Мэри Хадсон, на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

В сети мать певицы опубликовала снимки, на которых позируют влюбленные.

"Смотрите, кто обручился в День Святого Валентина", — написала счастливая мамочка.

Информацию подтвердила также и сама Кэти Перри, которая опубликовала фото с Орландо и обручальным кольцом на фоне шариков в форме сердца.

"Full bloom" – прокомментировала снимок звезда.

Фанаты голливудской пары не устают поздравлять влюбленных.

"Какие вы замечательные! Счастья вам, красивых деток и безграничной любви; какая Кэти счастливая; вот та женщина, которая украла сердце самого красивого пирата; Орландо — красавец! идеальная пара для Кэти; надеемся, вы будете вместе всегда; самая красивая пара Голливуда — однозначно; рады за вас безгранично", — пишут поклонники в комментариях к фото.

Как сообщал ONLINE.UA ранее старший брат популярной голливудской актрисы Анджелины Джоли Джеймс Хейвен сообщил, что планирует давать показания в суде относительно развода звездной пары, но не на пользу своей сестры.

"Самая красивая голливудская пара" наконец обручилась - впечатляющие фото (1)

< назад 1 из 5 вперед >
Источник: ONLINE.UA Теги: Кэти Перри, Орландо Блум, отношения, помолвка
Новости других СМИ
Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 февраля на ONLINE.UA
Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11...
Оля Цибульская рассказала, как незнакомка пыталась соблазнить ее мужа
Оля Цибульская рассказала, как незнакомка пытал...
Группу KAZKA обвинили в плагиате хита "Плакала" - появилась реакция артистов
Группу KAZKA обвинили в плагиате хита "Пла...
"Это действительно шикарно" Дженнифер Лопес потрясла фанатов фотографиями в своей спальне
"Это действительно шикарно" Дженнифер...
Неожиданно: бывшая жена Джонни Деппа написала волшебную песню о Киеве
Неожиданно: бывшая жена Джонни Деппа написала в...
"Что здесь делают Ким Чен Ын и коровы?": сеть шокировал новый клип Каменских на песню "Попа как у Ким"
"Что здесь делают Ким Чен Ын и коровы?&quo...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги