"Самая красивая голливудская пара" наконец обручилась - впечатляющие фото

Одна из самых красивых голливудских пар, известный актер Орландо Блум и певица Кэти Перри, наконец официально обручились. Об этом сообщила мама Кэти, Мэри Хадсон, на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

В сети мать певицы опубликовала снимки, на которых позируют влюбленные.

"Смотрите, кто обручился в День Святого Валентина", — написала счастливая мамочка.

Информацию подтвердила также и сама Кэти Перри, которая опубликовала фото с Орландо и обручальным кольцом на фоне шариков в форме сердца.

"Full bloom" – прокомментировала снимок звезда.

Фанаты голливудской пары не устают поздравлять влюбленных.

"Какие вы замечательные! Счастья вам, красивых деток и безграничной любви; какая Кэти счастливая; вот та женщина, которая украла сердце самого красивого пирата; Орландо — красавец! идеальная пара для Кэти; надеемся, вы будете вместе всегда; самая красивая пара Голливуда — однозначно; рады за вас безгранично", — пишут поклонники в комментариях к фото.

Как сообщал ONLINE.UA ранее старший брат популярной голливудской актрисы Анджелины Джоли Джеймс Хейвен сообщил, что планирует давать показания в суде относительно развода звездной пары, но не на пользу своей сестры.