Кофейню украинца признали одной из лучших в Европе

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Сайт Big 7 Travel разместил венское заведение Fenstercafe, владельцем которого является украинец Александр Ямковой, на вторую строчку рейтинга топ-50 заведений Европы, передает ONLINE.UA.

"Fenstercafe – это, пожалуй, самое красивое кофейное окошко в мире. Хорошие вещи не всегда должны быть большими", – говорят в Big 7 Travel. Стоит отметить, что кофейня украинца действительно небольшая, именно поэтому он дал ей название Fenstercafe, что в переводе с немецкого означает "кофейня Окошко".

Сам владелец-победитель рассказывает, что готовить ароматный напиток он учился у лучших мастеров Австрии.

"Для посетителей он создает милые рисунки на кофе и публикует их на своей странице в Instagram. А еще продает кофейные зерна всем, кто хочет дома наслаждаться ароматным напитком. Это уже не первая победа Александра – два года назад он завоевал первенство на международном конкурсе барменов в Австрии", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, в Австралии появился заведение, в котором латте подают в авокадо; напиток имеет название аволатте. Авокадо разрезают пополам, удаляют косточку и мякоть, затем в полученную емкость наливают кофе. Кафе называет такой способ подачи «веганской чашкой».