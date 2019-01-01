Социологи назвали одну из самых серьезных угроз для Украины

Социологи назвали одну из самых серьезных угроз для Украины

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: 24tv.ua

По данным социологов, на данный момент массовая миграция украинцев за границу — наиболее актуальная угроза для Украины. Это подтверждает последнее исследование социологической группы "Рейтинг", которое было проведено в конце января 2019 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на "5 канал".

"За" массовый выезд украинцев за границу, как основную опасность для государства, высказались более половины опрошенных.

Стоит отметить, что миграция опередила даже экономический упадок, бедность, девальвацию гривны и угрозу полномасштабной войны с Россией.

"Проблема глобальная. Это подтверждают и специалисты. Говорят, особенно критическая ситуация с оттоком за границу рабочих рук", – сказано в сообщении.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова отмечает, что сейчас в Украине существует модный тренд на эмиграцию, который необходимо изменить.

"Сегодня в стране существует так называемая мода на эмиграцию. Мы в мозгах людей должны изменить моду на эмиграцию – модой на то, чтобы оставаться и жить в Украине", — сказала она. 

Как сообщал ONLINE.UA, в Национальном банке Украины заявили, что из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.

Источник: 5 канал Теги: Украина, загрози, миграция, социологический опрос
Новости других СМИ
Генпрокуратура конфисковала миллиарда Януковича: на что будут потрачены эти средства
Генпрокуратура конфисковала миллиарда Януковича...
Украинские воины эффектно уничтожили технику оккупантов на Донбассе - появилось видео
Украинские воины эффектно уничтожили технику ок...
Прогноз погоды в Украине на субботу - 16 февраля
Прогноз погоды в Украине на субботу - 16 февраля
"Да хоть завтра": Лукашенко эмоционально прокомментировал возможность объединения Беларуси и РФ
"Да хоть завтра": Лукашенко эмоционал...
"Это ухудшает ситуацию": власти РФ отреагировали на корабли НАТО в Черном море
"Это ухудшает ситуацию": власти РФ от...
"Дружим с Путиным и гордимся этим": еще один президент шокировал скандальным заявлением
"Дружим с Путиным и гордимся этим": е...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги