Социологи назвали одну из самых серьезных угроз для Украины

По данным социологов, на данный момент массовая миграция украинцев за границу — наиболее актуальная угроза для Украины. Это подтверждает последнее исследование социологической группы "Рейтинг", которое было проведено в конце января 2019 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на "5 канал".

"За" массовый выезд украинцев за границу, как основную опасность для государства, высказались более половины опрошенных.

Стоит отметить, что миграция опередила даже экономический упадок, бедность, девальвацию гривны и угрозу полномасштабной войны с Россией.

"Проблема глобальная. Это подтверждают и специалисты. Говорят, особенно критическая ситуация с оттоком за границу рабочих рук", – сказано в сообщении.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова отмечает, что сейчас в Украине существует модный тренд на эмиграцию, который необходимо изменить.

"Сегодня в стране существует так называемая мода на эмиграцию. Мы в мозгах людей должны изменить моду на эмиграцию – модой на то, чтобы оставаться и жить в Украине", — сказала она.

Как сообщал ONLINE.UA, в Национальном банке Украины заявили, что из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.