"Агрессия против Украины изменила наш курс": в Германии выступили с громким обещанием

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Власти Германии заявили о серьезном намерении увеличить оборонный бюджет до уровня в 2% ВВП. Об этом сообщила глава военного ведомства Германии Урсула фон дер Ляен во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

По ее словам, НАТО остается "номером один для нашей безопасности", а политика и сотрудничество в рамках ЕС дополняет натовское сотрудничество.

Министр также подчеркнула, что Европа сейчас находится в процессе пересмотра своих взглядов на мировую безопасность, и этот процесс был спровоцирован Москвой: только после нападения РФ на Украину Европа осознала потребность наращивать военные мощности.

"Понадобилась военная агрессия против Украины, чтобы мы изменили курс. С 2014 года бюджет европейских членов НАТО уже вырос на 36%. Мы планируем большую модернизацию военных мощностей до 2024 года", — заявила она.

Кроме того, она добавила, что впереди еще больший рост расходов.

"Мы должны сделать еще больше. Особенно мы, немцы. Мы придерживаемся цели 2% ВВП на оборонные расходы) и дали такое обязательство союзникам", — пояснила министр.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахен по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов в Брюсселе срочно передал НАТО важный "сигнал" от Дональда Трампа.