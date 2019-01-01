Новый скандал: близкого друга Путина пригласили на организованное Евросоюзом мероприятие

Володимир Путін та Володимир Якунін (фото — kremlin.ru)

В Брюссель на конференцию, организаторами которой выступают институты ЕС, неожиданно для всех пригласили близкого друга президента РФ, бывшего главу "Российских железных дорог" (РЖД) Владимира Якунина. Об этом пишет Buzzfeed со ссылкой на программу мероприятия, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что Якунин который находится под санкциями США и Австралии из-за аннексии Крыма. По предварительным данным, 27 февраля он выступит на конференции под названием "Против националистического притока: роль культурной и научной дипломатии ЕС".

Организатором конференции является финансируемый ЕС проект "Европейское лидерство в культурной, научной и инновационной дипломатии". Открывать ее будет директор по вопросам стратегических коммуникаций Европейской внешнеполитической службы.