Новый скандал: близкого друга Путина пригласили на организованное Евросоюзом мероприятие

Новый скандал: близкого друга Путина пригласили на организованное Евросоюзом мероприятие

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Володимир Путін та Володимир Якунін (фото — kremlin.ru)

В Брюссель на конференцию, организаторами которой выступают институты ЕС, неожиданно для всех пригласили близкого друга президента РФ, бывшего главу "Российских железных дорог" (РЖД) Владимира Якунина. Об этом пишет Buzzfeed со ссылкой на программу мероприятия, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что Якунин который находится под санкциями США и Австралии из-за аннексии Крыма. По предварительным данным, 27 февраля он выступит на конференции под названием "Против националистического притока: роль культурной и научной дипломатии ЕС".

Организатором конференции является финансируемый ЕС проект "Европейское лидерство в культурной, научной и инновационной дипломатии". Открывать ее будет директор по вопросам стратегических коммуникаций Европейской внешнеполитической службы.

"Хотя Якунин и не находится под санкциями ЕС, отдельные дипломаты ЕС рассматривают присутствие Якунина на подобной конференции как подтверждение более широкого тренда к более мягкому отношению к России со стороны руководительницы европейской дипломатии Федерики Могерини. Во время ежедневного брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии не стала подтверждать участие Якунина в конференции, однако признала присутствие на ней представителей институтов ЕС", — сказано в сообщении.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 18 августа российский президент Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По прибытию он подарил невесте букет цветов, а затем пригласил Кнайсль на танец.
Источник: ONLINE.UA Теги: Евросоюз, Владимир Путин, Владимир Якунин, конференция
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