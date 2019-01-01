Генпрокуратура конфисковала миллиарда Януковича: на что будут потрачены эти средства

Генпрокуратура конфисковала миллиарда Януковича: на что будут потрачены эти средства

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Віктор Янукович (фото — commons.wikimedia.org)

Генеральная прокуратура Украины конфисковала 1,478 миллиарда гривен, которые принадлежали преступным организациям времен Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает ONLINE.UA.

По его словам, деньги поступят на счета государственного бюджета и будут направлены на поддержку армии.

"На параде в День независимости я с гордостью смотрел на новую военную технику, разработанную и изготовленную за средства спецконфискации. Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации времен Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку Армии", — написал генпрокурор.

Генпрокуратура конфисковала миллиарда Януковича: на что будут потрачены эти средства (1)


Луценко отметил, что армия получит новые ракеты, птурсы, бронемашины, системы управлением огня. А пограничники завершат комплексную систему обустройства Госграницы.

Напомним, что 3 года назад в государственный бюджет Украины было конфисковано 1,5 миллиардов долларов команды Виктора Януковича. Луценко считает это одним из основных достижений за время своей работы в ГПУ. Однако текст судебного решения, которым конфисковали деньги, не обнародовали до сих пор.

Ранее ONLINE.UA сообщал, о чем говорил Янукович на пресс-конференции 6 февраля 2019 года в Москве.

Источник: ONLINE.UA Теги: ГПУ, Виктор Янукович, конфіскація, гроші, армия
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