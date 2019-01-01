"Словно кукла Барби": Мелания Трамп очаровала нежным образом

Меланія Трамп (фото — instagram.com)

На днях американский лидер Дональд Трамп с женой Меланией встретили в Белом доме президента Колумбии Ивана Дуке Марксеса и его жену Марию Юлиану. Первая леди США в очередной раз продемонстрировала роскошный стильный образ, который не остался без внимания пользователей сети, передает ONLINE.UA.

На этот раз очаровательная Мелания выбрала пальто от Fendi насыщенного розового цвета, которое декорировано меховыми вставками на рукавах. Свой образ она завершила нюдовими туфлями Christian Louboutin, а также не забыла про традиционную укладку и макияж.

"Спасибо первой леди Колумбии за столь продуктивный визит в Белый дом сегодня. Опиоидный кризис – это глобальная проблема, о которой мы должны продолжать говорить. Наши дети заслуживают безопасного и здорового мира",– написала Мелания на своей странице в Instagram.

Фанаты первой леди одобрительно оценили ее стильный образ.

"Какая же вы красивая!; мечтаю быть похожей на вас; как кукла Барби; выглядит очень нежно и изысканно; повезло нашему президенту", — пишут пользователи сети в комментариях к фотографиям.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Мелания Трамп оказалась в громком скандале через любезности с Бараком Обамой во время похорон Барбары Буш.