Доигрались: ЕС согласовал жесткие санкции против россиян за агрессию в Черном море

Доигрались: ЕС согласовал жесткие санкции против россиян за агрессию в Черном море

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Фото: pixabay.com

Европейские дипломаты наконец согласовали введение санкций против россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента возле Керченского пролива. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Дипломаты ЕС договорились относительно санкций против России из-за инцидента в Черном море. Предусматривается запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, привлеченных к задержанию 24 украинских моряков, решения должны формализовать в ближайшие недели", — написал Джозвяк.

Отмечается, что среди тех, кто попадут под санкции, могут быть как офицеры, которые были вовлечены в инцидент в Керченском проливе, такие и российские судьи, которые осуществляли дальнейшее задержание украинцев.

Напомним, недавно в Европарламенте признали, что Россия – больше не стратегический партнер Евросоюза. Депутаты единогласно поддержали соответствующий доклад латвийской коллеги Сандры Калниети на заседании комитета по иностранным делам. Отмечается, что пока Россия оккупирует Украину, для сотрудничества с ней остается мало места.

Латышский депутат призвала Евросоюз дать четкий сигнал Кремлю о вероятности введения новых санкций, если тот продолжит свои дестабилизирующие действия.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее канцлер Германии Ангела Меркель называла главное условия мирного и безопасного существования в Европе.

Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, РФ, санкции, Черное море
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