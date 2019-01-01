Доигрались: ЕС согласовал жесткие санкции против россиян за агрессию в Черном море

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Европейские дипломаты наконец согласовали введение санкций против россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента возле Керченского пролива. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Дипломаты ЕС договорились относительно санкций против России из-за инцидента в Черном море. Предусматривается запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, привлеченных к задержанию 24 украинских моряков, решения должны формализовать в ближайшие недели", — написал Джозвяк.

Отмечается, что среди тех, кто попадут под санкции, могут быть как офицеры, которые были вовлечены в инцидент в Керченском проливе, такие и российские судьи, которые осуществляли дальнейшее задержание украинцев.

Напомним, недавно в Европарламенте признали, что Россия – больше не стратегический партнер Евросоюза. Депутаты единогласно поддержали соответствующий доклад латвийской коллеги Сандры Калниети на заседании комитета по иностранным делам. Отмечается, что пока Россия оккупирует Украину, для сотрудничества с ней остается мало места.