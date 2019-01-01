"Не будем наивными": генсек НАТО прокомментировал встречу с Лавровым

"Не будем наивными": генсек НАТО прокомментировал встречу с Лавровым

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Єнс Столтенберг (фото — commons.wikimedia.org)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия не дает позитивных сигналов относительно своих намерений вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter журналистки Терри Шульц.

"Мы начали планирование и подготовку к миру без договора. Мы не можем быть наивными", — сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек подчеркнул, что предложения России разрешить "инспекцию" ракет 9M729 не соответствуют условиям договора о РСМД.

Напомним, 2 февраля США временно вышли из ракетного договора с Россией, который, по данным Вашингтона, Москва нарушала годами. Американские власти дали РФ полгода на то, чтобы вернуться к выполнению условий соглашений. В частности, США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, нарушающие договор. Среди них крылатая ракета 9М729.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США высмеяли новейшую крылатую ракету Путина, которую продемонстрировало Минобороны РФ. Там заявили, что ее показ в статистике не доказывает, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре.

Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, РФ, РСМД, Сергей Лавров, Єнс Столтенберг
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