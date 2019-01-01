Боевики выпустили десятки мин по позициям ООС на Донбассе: ВСУ понесли потери

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Боевики выпустили 48 мин 82-мм и 120-мм калибра по позициям украинских защитников на Донбассе. Бойцы ВСУ подавили вражескую атаку, но понесли потери. В ходе мощных боев погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

На протяжении 15 февраля боевики били по позициям ВСУ из противотанкового ракетного комплекса, из 82-мм и 120-мм минометов, зенитной установки ЗУ-23 -2, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под вражеский огонь попали защитники Марьинки, Каменки, Павлополя, Новоалександровки, Попасной, Золотого-1 и Золотого-4 , села Нижнее и хутора Вольный.

Бойцы ВСУ ответили на мощную атаку противника, подавив огонь дежурными средствами. По данным разведки, в боях было уничтожено семерых и ранено шестерых боевиков.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как украинские воины эффектно уничтожили технику оккупантов на Донбассе.