Боевики выпустили десятки мин по позициям ООС на Донбассе: ВСУ понесли потери

Боевики выпустили десятки мин по позициям ООС на Донбассе: ВСУ понесли потери

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Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Боевики выпустили 48 мин 82-мм и 120-мм калибра по позициям украинских защитников на Донбассе. Бойцы ВСУ подавили вражескую атаку, но понесли потери. В ходе мощных боев погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

На протяжении 15 февраля боевики били по позициям ВСУ из противотанкового ракетного комплекса, из 82-мм и 120-мм минометов, зенитной установки ЗУ-23-2, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под вражеский огонь попали защитники Марьинки, Каменки, Павлополя, Новоалександровки, Попасной, Золотого-1 и Золотого-4, села Нижнее и хутора Вольный.

Бойцы ВСУ ответили на мощную атаку противника, подавив огонь дежурными средствами. По данным разведки, в боях было уничтожено семерых и ранено шестерых боевиков.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как украинские воины эффектно уничтожили технику оккупантов на Донбассе.

Источник: ONLINE.UA Теги: боевики, Донбасс, обстрелы, бои, украинские военные, погибшие, минометы, атака, ООС
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