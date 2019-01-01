Трамп объявил чрезвычайное положение в США: что это значит

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский глава Дональд Трамп подписал документ о введении чрезвычайного положения в США. Это позволит ему получить с бюджета около 8 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

О введении чрезвычайного положения в США сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ONLINE.UA.

Трамп уже направил официальное уведомление о введении чрезвычайного положения спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту Майку Пенсу.

"Я сообщаю, что в соответствии со своими полномочиями, объявил общенациональное чрезвычайное положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который угрожает США", — говорится в письме.

В Конгрессе США считают решение Трампа ввести режим чрезвычайного положения незаконным. Там анонсировали расследование этого вопроса.

"Грабя военный бюджет для строительства стены, средства на которую не согласился выделить Конгресс, вы нарушаете основной принцип разделения власти и подрываете одно из основных положений Конституции", — говорится в документе, который подписали председатель комитета Джеральд Надлер, вице-председатель Мэри Скендон и 5 глав подкомитетов.

Конгрессмены заявили, что никакой чрезвычайной ситуации на южной границе пока нет, подчеркивая, что Трамп может объявить режим чрезвычайного положения только в случае военного призыва для национальной обороны.

"Ни один здравомыслящий человек не считает, что на южной границе возникла чрезвычайная ситуация. Нелегальная иммиграция находится на рекордно низком уровне, и семьи с детьми, которые законно просят убежища, не являются иностранными захватчиками", — отмечается в заявлении конгрессменов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп готов ввести новый "шатдаун" в США.