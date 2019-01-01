"Часы тикают": генсек НАТО обратился с громким призывом к России

Йенс Столтенберг (фото — commons.wikimedia.org)

Если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, вся система контроля над ядерным оружием окажется под угрозой. У Москвы есть "окно возможностей", чтобы избежать худших сценариев.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный Twitter генсека альянса.

"Вся система контроля над ядерным вооружением находится под угрозой... Российские ракеты способны нанести удар по европейским городам, в том числе и по Мюнхену", — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает решение США временно выйти из ДРСМД, так как без соблюдения условий соглашения, которые нарушает Россия, этот документ является простым листком бумаги. Столтенберг отметил, что Альянс надеется, что Москва вернется к выполнению ДРСМД, но признал, что страны НАТО готовы к худшему сценарию — "миру, в котором нет договора о РСМД".

"Мы призываем Россию использовать возможность и достоверно уничтожить ядерные ракеты средней дальности. Часы тикают. Мы ожидаем, что Россия вернется к исполнению соглашения", — подытожил генсек НАТО.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у России может быть не менее 64 крылатых ракет 9М729, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные. Это количество в разы больше, чем считалось ранее.