Трамп существенно увеличил финансовую помощь Украине - первые подробности

Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, в которых предусмотрено увеличение финансовой помощи Украине до 700 млн долларов. Средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки Украины.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Отмечается, что в "Законе об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год", который подписал Трамп, утверждено выделение помощи Украине в размере 445,7 млн долларов. Из них 115 млн пойдут на расходы для военно-технической поддержки государства по программе "Международное военное финансирование".

"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составляет почти 695 700 миллионов долларов США", — подчеркнули в посольстве.

Следует напомнить, что ранее Госдеп США выделил Украине 10 млн долларов на наращивание военно-морских сил для борьбы с российской агрессией в Черном и Азовском морях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НАТО решили усилить военную помощь Украине.